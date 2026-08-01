Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону зросла до 18

Кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по Центральному району Херсона зросла до 18. Одна людина загинула.

До медичного закладу доправили ще десятьох потерпілих, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед нових постраждалих — жінки віком 21, 59, 61, 63 і 72 роки, а також чоловіки віком 25, 40, 48, 65 і 70 років.

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У потерпілих діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення, забої, переломи та струс головного мозку. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Також правоохоронці встановили особу загиблої. Смертельні поранення внаслідок російського удару дістала 54-річна жителька Херсона.

Російські війська атакували Центральний район міста близько 16:00, скинувши дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок удару пошкоджено два заклади охорони здоров’я, приватні будинки та складські приміщення.