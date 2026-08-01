Лубінець заявив про системні затримки компенсацій за зруйноване житло

До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця звернулися 989 українців, які зіткнулися із затримками та іншими проблемами під час оформлення компенсації за пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії житло.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, у 354 випадках після втручання Офісу омбудсмана вдалося поновити порушені права громадян. Водночас проблема залишається системною, оскільки держава досі не створила належного механізму реалізації права на компенсацію.

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Як приклад Лубінець навів історію жителя Мирнограда Донецької області, будинок якого знищили російські обстріли. Чоловік подав заяву 15 вересня 2025 року, однак майже десять місяців комісія Мирноградської міської військової адміністрації не могла підтвердити факт знищення житла. Без відповідного рішення він не мав змоги подати документи на компенсацію.

Після звернення чоловіка до омбудсмана та неодноразових запитів до МВА комісія підтвердила знищення будинку. Після цього заявник зміг розпочати процедуру отримання компенсації.

Лубінець зазначив, що на територіях активних бойових дій механізм, передбачений постановою Кабінету міністрів №815, не дозволяє оперативно встановлювати факт знищення житла. Унаслідок цього постраждалі змушені чекати по кілька місяців.

Омбудсман тричі звертався до попереднього складу уряду з пропозиціями затвердити методику дистанційного обстеження, уніфікувати роботу комісій та спростити процедури для жителів територій бойових дій і тимчасово окупованих районів. Однак ці пропозиції не були реалізовані.

Лубінець закликав новий уряд ухвалити необхідні рішення для розв’язання проблеми. За його даними, станом на червень 2026 року в державному реєстрі зафіксовано майже 300 тисяч пошкоджених або знищених житлових будинків.