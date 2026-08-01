На Львівщині легковик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом: травмовані 11 людей

Увечері 31 липня на Львівщині автомобіль Skoda Octavia зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN. Унаслідок аварії травмувалися 11 людей, зокрема двоє неповнолітніх.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Між Стебником і Доброгостовом зіткнулися Skoda та автобус: 11 постраждалих / Фото: Нацполіція

ДТП сталася близько 19:30 на автодорозі Дрогобич — Довголука, між містом Стебник і селом Доброгостів Дрогобицького району.

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За попередніми даними правоохоронців, Skoda під керуванням 37-річного іноземця виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з автобусом. Ним керував 46-річний житель району, у салоні перебували 14 пасажирів.

Травми дістали водій легковика та дві його пасажирки — місцеві мешканки віком 12 і 15 років. Також постраждали водій автобуса та сім пасажирок віком від 22 до 59 років.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.