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        На Львівщині легковик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом: травмовані 11 людей

        Сергій Бордовський
        1 Серпня 2026 13:07
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        Увечері 31 липня на Львівщині автомобіль Skoda Octavia зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN. Унаслідок аварії травмувалися 11 людей, зокрема двоє неповнолітніх.

        Про це повідомила поліція Львівської області.

        Між Стебником і Доброгостовом зіткнулися Skoda та автобус: 11 постраждалих / Фото: Нацполіція

        ДТП сталася близько 19:30 на автодорозі Дрогобич — Довголука, між містом Стебник і селом Доброгостів Дрогобицького району.

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        За попередніми даними правоохоронців, Skoda під керуванням 37-річного іноземця виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з автобусом. Ним керував 46-річний житель району, у салоні перебували 14 пасажирів.

        Травми дістали водій легковика та дві його пасажирки — місцеві мешканки віком 12 і 15 років. Також постраждали водій автобуса та сім пасажирок віком від 22 до 59 років.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.


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