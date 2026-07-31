        Суспільство

        Перший день серпня принесе Україні спеку до +37 градусів

        Віктор Алєксєєв
        31 Липня 2026 21:59
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        Вогняні дотики. Полтавшина / Фото: Facebook Natalia Alymova
        Вогняні дотики. Полтавшина / Фото: Facebook Natalia Alymova

        У суботу, 1 серпня, в Україні очікується суха та спекотна погода. У західних областях температура місцями підніметься до +35…+37 градусів.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        Синоптики прогнозують невелику хмарність, опадів на території країни не очікується. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

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        Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів. Удень стовпчики термометрів покажуть +27…+32, а в окремих районах західних областей очікується сильна спека до +35…+37 градусів.

        У Київській області також буде малохмарно та без опадів. Уночі температура становитиме +15…+20 градусів, удень — +27…+32.

        У Києві вночі прогнозують +18…+20 градусів, а вдень повітря прогріється до +30…+32.


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