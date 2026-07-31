Зеленський обговорив із Венсом постачання ракет для Patriot

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це глава держави повідомив у п’ятницю, 31 липня.

Під час розмови сторони обговорили результати нещодавньої зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Український президент назвав її позитивною та продуктивною.

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Окрему увагу співрозмовники приділили посиленню української протиповітряної оборони на тлі безперервних російських повітряних ударів.

«ППО — а саме перехоплювачі для “петріотів” проти балістики — залишається основним пріоритетом», — наголосив Зеленський.

Президент України та віцепрезидент США також обговорили наслідки російської війни для світових ринків.

За словами Зеленського, українська та американська команди залишатимуться на зв’язку й опрацюють питання, порушені під час розмови.

Глава держави подякував Сполученим Штатам за підтримку України та українців.