        Політика

        Зеленський обговорив із Венсом постачання ракет для Patriot

        Віктор Алєксєєв
        31 Липня 2026 18:59
        читать на русском →
        ППО залишається головним пріоритетом: Зеленський поговорив із віцепрезидентом США / Ілюстрація згенерована ШІ
        ППО залишається головним пріоритетом: Зеленський поговорив із віцепрезидентом США / Ілюстрація згенерована ШІ

        Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

        Про це глава держави повідомив у п’ятницю, 31 липня.

        Під час розмови сторони обговорили результати нещодавньої зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Український президент назвав її позитивною та продуктивною.

        Реклама
        Реклама

        Окрему увагу співрозмовники приділили посиленню української протиповітряної оборони на тлі безперервних російських повітряних ударів.

        «ППО — а саме перехоплювачі для “петріотів” проти балістики — залишається основним пріоритетом», — наголосив Зеленський.

        Президент України та віцепрезидент США також обговорили наслідки російської війни для світових ринків.

        За словами Зеленського, українська та американська команди залишатимуться на зв’язку й опрацюють питання, порушені під час розмови.

        Глава держави подякував Сполученим Штатам за підтримку України та українців.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov