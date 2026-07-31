4 типи болю у спині та вправи, які допоможуть з ним впоратись

Біль у спині — одна з найпоширеніших причин звернення до лікаря та тимчасової втрати працездатності. За статистикою, хоча б раз у житті з ним стикається до 80% людей. Малорухливий спосіб життя, тривале сидіння за комп’ютером, фізичні перевантаження, неправильна постава та стрес — усе це може стати причиною дискомфорту. Якщо біль в спині триває більше двох тижнів, посилюється або віддає в ногу чи руку обов’язково зверніться до вертебролога Київ за консультацією.

Не весь біль у спині однаковий. Визначення його типу допомагає підібрати правильне лікування та уникнути хронізації проблеми. Одним із найефективніших сучасних методів відновлення є кінезіотерапія — лікування рухом, яке допомагає усунути причину болю, а не лише його симптоми.

Розглянемо чотири найпоширеніші типи болю у спині та вправи, які можуть допомогти покращити самопочуття.

1. М’язовий біль

Найчастіше біль виникає через перенапруження або спазм м’язів. Це може статися після тривалого сидіння, фізичної роботи, незручної пози під час сну або різкого руху.

Симптоми:

тупий або ниючий біль;

відчуття скутості;

біль посилюється після навантаження;

немає оніміння чи поколювання в ногах.

Які вправи допоможуть?

Розтягування м’язів спини

Повільно підтягніть коліна до грудей лежачи на спині.

Затримайтеся на 20–30 секунд.

Повторіть 3–5 разів.

Вправа “Кішка-корова”

Станьте на карачки.

Повільно округлюйте та прогинайте спину.

Виконайте 10–15 повторень.

Діафрагмальне дихання

Глибоке дихання допомагає розслабити напружені м’язи та зменшує рівень стресу, який також може провокувати м’язові спазми.

2. Біль через порушення постави

Сидяча робота, використання смартфонів та недостатня фізична активність поступово змінюють положення хребта. Через це перевантажуються окремі м’язи та суглоби, що призводить до болю.

Симптоми:

дискомфорт між лопатками;

біль у шиї або попереку після робочого дня;

швидка втома спини;

відчуття “сутулості”.

Корисні вправи

Зведення лопаток

Сядьте або станьте рівно.

Повільно зведіть лопатки разом.

Утримуйте положення 5 секунд.

Повторіть 15 разів.

Розкриття грудної клітки

Заведіть руки за спину.

Повільно підніміть груди вперед.

Затримайтеся на 20 секунд.

Планка

Планка зміцнює м’язовий корсет, який підтримує хребет у правильному положенні.

Починайте з 20 секунд, поступово збільшуючи час до 1 хвилини.

3. Біль через подразнення нервових корінців

Такий біль часто пов’язаний із міжхребцевими грижами або протрузіями. У цьому випадку важливо не займатися самолікуванням, а пройти обстеження у спеціаліста.

Симптоми:

гострий біль;

біль віддає в сідницю або ногу;

поколювання;

оніміння;

слабкість у кінцівках.

Які вправи можуть бути корисними?

Комплекс вправ повинен підбирати фахівець із кінезіотерапії індивідуально.

Часто використовуються:

Розгинання попереку лежачи на животі (вправа Маккензі)

Якщо вона не викликає посилення симптомів:

повільно піднімайте верхню частину тулуба;

таз залишається притиснутим до підлоги;

повторіть 10 разів.

Ходьба

Помірна ходьба покращує кровообіг і допомагає зменшити запалення.

Важливо!

Якщо під час вправ біль різко посилюється або з’являється виражене оніміння, тренування потрібно припинити та звернутися до лікаря.

4. Хронічний біль у спині

Якщо біль триває понад три місяці, його вважають хронічним. У такому випадку проблема полягає не лише у тканинах спини, а й у зміні роботи нервової системи.

Симптоми:

постійний або періодичний біль;

страх рухатися через побоювання посилення симптомів;

зниження фізичної активності;

погіршення якості життя.

Які вправи рекомендуються?

Найкращий ефект дають регулярні помірні навантаження:

плавання;

лікувальна гімнастика;

вправи на баланс;

зміцнення м’язів живота та спини;

легкі аеробні тренування.

Головне правило — поступове збільшення навантаження без різких рухів.

Що таке кінезіотерапія?

Кінезіотерапія — це сучасний метод лікування та реабілітації, який базується на правильно підібраних фізичних вправах. Її головна мета — відновити природну рухливість тіла, зміцнити м’язи та усунути першопричину болю.

На відміну від пасивних методів лікування, кінезіотерапія активно залучає пацієнта до процесу відновлення. Програма вправ складається індивідуально залежно від діагнозу, фізичної підготовки та особливостей організму. Отримати консультацію вертебролога та пройти лікування кінезіотерапією Ви можете в центрі вертебрології Кінезі, перейшовши за цим посиланням.

Переваги кінезіотерапії

Правильно підібрані вправи допомагають:

зменшити біль без тривалого прийому знеболювальних препаратів;

зміцнити м’язовий корсет;

покращити рухливість суглобів;

нормалізувати поставу;

запобігти повторним епізодам болю;

прискорити відновлення після травм і операцій.

Регулярні заняття також позитивно впливають на загальне самопочуття, покращують сон, витривалість і психологічний стан.

Коли потрібно звернутися до лікаря?

Хоча біль у спині часто пов’язаний із перевантаженням м’язів, існують ситуації, коли необхідна негайна консультація спеціаліста.

Зверніться до вертебролога, якщо:

біль виник після травми;

з’явилося оніміння ніг;

порушилося сечовипускання або контроль дефекації;

біль не минає понад два тижні;

підвищилася температура;

різко зменшилася сила в ногах.

У таких випадках самолікування може бути небезпечним.

Біль у спині може мати різне походження, тому універсального лікування не існує. Важливо визначити його причину та підібрати правильну тактику відновлення. У більшості випадків саме регулярна фізична активність і грамотно підібрані вправи стають основою успішного лікування.

Кінезіотерапія дозволяє не лише полегшити симптоми, а й відновити нормальну функцію опорно-рухового апарату, зміцнити м’язи та повернути свободу рухів. Головне — не терпіти біль, не займатися самолікуванням і звернутися до кваліфікованого фахівця, який допоможе скласти індивідуальну програму реабілітації. Регулярність занять, правильна техніка виконання вправ і комплексний підхід є ключем до здорової спини та активного життя.