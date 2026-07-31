У Львові завершили рятувальні роботи після російської атаки: одна людина загинула

У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи на всіх локаціях, які постраждали внаслідок чергової російської атаки.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Під час ліквідації наслідків обстрілу рятувальникам вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина.

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Внаслідок російського удару одна людина загинула, ще понад 30 дістали травми. Серед постраждалих — троє дітей.

До проведення рятувальних і відновлювальних робіт залучили понад 200 співробітників ДСНС та 39 одиниць спеціальної техніки.

На місцях ударів також працювали два службові собаки Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів».

У Львові завершені роботи на всіх локаціях, що постраждали внаслідок чергової російської атаки / Фото: ДСНС

Крім того, рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Вінницькій області.

На місці працювали 56 співробітників ДСНС та 14 одиниць техніки. Інформації про постраждалих у повідомленні не наводиться.

У ДСНС закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до оголошення відбою.