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        Росія вдарила по відділенню “Нової пошти” на Вінниччині: п’ятеро поранених

        Галина Шподарева
        31 Липня 2026 11:04
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        Пошкоджене віддялення "Нової пошти" на Вінниччині / Фото: Вінницька ОВА
        Пошкоджене віддялення "Нової пошти" на Вінниччині / Фото: Вінницька ОВА

        31 липня росіяни завдали удару по відділенню “Нової пошти” у Вінницькій області. Внаслідок атаки поранення дістали п’ятеро людей.

        Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

        Серед постраждалих — 19-річний хлопець. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

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        Ще четверо людей зазнали легких поранень. Усі екстрені служби працюють на місці удару.

        Наслідки удару по “Новій пошті” на Вінниччині / Фото: Вінницька ОВА

        Нагадаємо, у ніч на 30 липня у Полтавському районі російські війська атакували термінал “Нової пошти”. Там загорілися складські приміщення, пожежу ліквідували підрозділи ДСНС. За попередніми даними, постраждалих немає. 

        Раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 липня окупанти завдали удару керованими авіаційними бомбами по логістичному об’єкту поштового оператора в Ізюмі. У вантажному відділенні спалахнула пожежа площею 700 квадратних метрів.


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