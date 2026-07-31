The Guardian: РФ знищила у Києві завод дронів американської компанії Terminal Autonomy

Російська балістична ракета знищила в Києві завод безпілотників, який належав зареєстрованій у штаті Делавер американській корпорації Terminal Autonomy. Схоже, це перший випадок за час війни, коли Росія атакувала підприємство американської компанії.

Про це пише The Guardian з посиланням на власне джерело, знайоме з діяльністю компанії.

Про удар першим повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ. У повідомленні не згадувалося, що підприємство належало американській компанії, але зазначалося, що там працювали фахівці українсько-американської компанії та виробляли дрони AQ-400 Scythe і AQ-100 Bayonet.

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У Terminal Autonomy та Міністерстві оборони України інформацію поки не прокоментували. За попередніми даними, жертв внаслідок ракетного удару немає.

Terminal Autonomy виробляє високоточні дрони для ударів на велику відстань із системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронного глушіння. Про це виданню повідомило джерело

Компанію зареєстрували в Делавері у 2023 році. На її сайті зазначено, що вона постачає баражувальні та високоточні боєприпаси зі штучним інтелектом, які вже застосовуються проти ворожих об’єктів на фронті.

Колишній високопоставлений співробітник американської розвідки Ентоні Вінчі заявив, що для Росії власник виробничого об’єкта не має значення, оскільки він усе одно залишається ціллю. Він також вважає, що російські війська атакували б підприємство в Україні, якби там виробляли ракети Patriot або інші американські системи.