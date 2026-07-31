“Це абсолютно виняткова зброя”: Трамп поставив під сумнів дозвіл Україні виробляти ракети Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти зенітні ракети-перехоплювачі Patriot. Його слова поставили під сумнів можливість реалізації одного з головних оборонних пріоритетів Києва.
Про це пише Financial Times.
У телефонному інтерв’ю виданню Трамп сказав, що не впевнений, чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. За його словами, американська сторона поки розглядає це питання.
“Це абсолютно виняткова зброя, і нам слід бути трохи обережнішими щодо того, кому ми видаємо ліцензії. Насправді ми не видаємо ліцензії на обладнання”, — сказав Трамп.
Заява пролунала через два дні після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Зеленський назвав переговори хорошими та повідомив, що сторони обговорили виробництво ракет-перехоплювачів Patriot і кілька інших ідей.
На початку липня під час саміту НАТО в Туреччині Трамп заявляв, що Сполучені Штати нададуть Україні право виробляти Patriot та передадуть необхідні технології. Після зустрічі у Вашингтоні Зеленський також сказав, що американський президент погодився надати Україні відповідні ліцензії.
Український президент повідомив, що нещодавно зустрічався з представниками компаній-виробників системи та висловив сподівання на спільне виробництво. Ракети-перехоплювачі для Patriot виготовляють компанії Lockheed Martin і RTX.
Трамп заявив, що зосереджений на припиненні війни Росії проти України. Він також повідомив, що його представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф найближчими днями вперше відвідають Україну.