Перемир’я зривається: США та Іран відновили масштабні атаки

Сполучені Штати та Іран у четвер, 30 липня, обмінялися новими масованими ракетними ударами після кількох днів відносного затишшя. Відновлення бойових дій зменшило надії на швидке завершення конфлікту, який триває вже п’ять місяців.

Про це пише Associated Press. За даними агентства, удари дедалі більше зачіпають сусідні країни та створюють ризик подальшого розширення війни.

Американське Центральне командування повідомило про завершення «потужної хвилі ударів по Ірану». Атака стала відповіддю на попередній іранський ракетний удар по військовій базі США в Йорданії.

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За заявою американських військових, було уражено десятки об’єктів Корпусу вартових Ісламської революції. Серед цілей названо командні центри, ракетні та безпілотні комплекси, а також системи берегового спостереження й оборони.

Іран атакував Кувейт, Йорданія перехопила ракети

Влада Кувейту заявила, що іранський удар влучив у будівлю китайської компанії на півночі країни. Споруду серйозно пошкоджено, загинув один працівник.

Йорданська протиповітряна оборона тим часом перехопила п’ять ракет, запущених з території Ірану. За офіційними даними, внаслідок перехоплення ніхто не постраждав. І Йорданія, і Кувейт є союзниками Вашингтона, а на їхній території перебувають американські військові.

Іранське державне агентство IRNA повідомило, що внаслідок удару по острову Кешм у Ормузькій протоці загинули троє людей, ще двоє дістали поранення.

Удари по союзниках Ірану в Іраку

Напередодні США спільно із Саудівською Аравією атакували підтримувані Іраном угруповання в Іраку. За даними AP, унаслідок ударів загинули щонайменше 20 бійців та шестеро іранських радників.

Крім того, на двох суднах із природним газом у єгипетському порту Дум’ят спалахнули пожежі після атак безпілотників. Постраждалих не було, а відповідальність за удари поки ніхто не взяв.

Єгипетська влада підтвердила, що попередньою причиною пожеж стали дрони. Один з атакованих об’єктів належить американській компанії, інший танкер — грецькому власнику.

Судноплавство через Ормузьку протоку майже зупинилося

З початку війни Іран погрожував суднам та атакував їх в Ормузькій протоці, через яку в мирний час проходило близько 20% світових постачань нафти й природного газу.

Через бойові дії рух суден скоротився до найнижчого рівня за час війни. За даними Lloyd’s List Intelligence, кількість проходів через протоку зменшилася з 82 упродовж 13–19 липня до 39 у період 20–26 липня.

Пауза в обстрілах, яка почалася минулими вихідними, породила сподівання на відновлення дипломатичних переговорів. Однак нові ракетні й безпілотні атаки фактично зірвали ці очікування.

Представник Міністерства закордонних справ Пакистану Тахір Андрабі заявив, що переговори щодо нормалізації ситуації тривають. Однією з головних тем залишається відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.