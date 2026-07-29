NYT: У Тегерані обговорювали удар по чорноморському порту України — переговори знизили ризик

Іран розглядав можливість атакувати український морський порт у відповідь на удар по іранському вантажному судну в Каспійському морі. Наразі активні дипломатичні контакти знизили напруженість.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на іранських і західних посадовців.

У суботу Україна завдала удару по іранському комерційному вантажному судну в Каспійському морі, внаслідок чого загинув цивільний моряк. Після цього іранські посадовці пообіцяли відповісти.

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Деякі співрозмовники, ознайомлені з розвідданими, очікували, що Іран може випустити по Україні балістичну ракету з невеликою бойовою частиною. Такий удар мав бути символічним і завдати відносно незначної шкоди.

Інші посадовці вважали, що ймовірною ціллю міг стати один із чорноморських портів України. Водночас будь-який запуск ракети з Ірану по українській території означав би різку ескалацію.

У неділю міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі назвав атаку порушенням Статуту ООН і заявив, що інцидент не може залишитися без відповіді. Однак у вівторок після дипломатичних контактів він провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

За словами Аракчі, Сибіга назвав атаку на вантажне судно ненавмисною. Іранський міністр заявив, що Тегеран не прагне ескалації, але вважає атаки на своїх громадян та інтереси неприйнятними й вимагає відшкодування збитків.

Аракчі також обговорив із головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас способи зниження напруженості в регіоні. За словами близького до іранської влади аналітика Мехді Рахматі, частина політичних діячів у Тегерані виступала за удар по Україні, тоді як інші закликали до стриманості.

Рахматі зазначив, що Україна має досвід ведення війни та логістичну підтримку США і Європи, тому відкриття нового фронту не принесло б Ірану користі.