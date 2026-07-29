Близько 100 чоловіків могли уникнути мобілізації через фіктивні діагнози у Харкові

У Харкові СБУ та прокуратура викрили схему оформлення військовозобов’язаним фіктивної інвалідності на підставі підроблених медичних документів. За оцінками правоохоронців, нею скористалися близько 100 чоловіків призовного віку.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

До організації схеми причетні п’ятеро людей: посередник-пенсіонер, завідувач відділення терапії, лікар-невропатолог, оператор комп’ютерного набору експертних команд і водій лікарні. Вони працювали у трьох медичних установах Харкова.

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За даними слідства, водій і посередник підшукували чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації під приводом поганого стану здоров’я. Лікарі оформлювали медичні документи з неправдивими діагнозами, а оператор реєструвала їх для розгляду експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи.

На підставі підроблених документів чоловікам встановлювали групи інвалідності, після чого вони безпідставно ухилялися від виконання військового обов’язку. Встановлені дані близько 100 військовозобов’язаних, які скористалися схемою.

Під час спецоперації правоохоронці провели 40 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів у Харкові. Вилучено підроблену медичну документацію, комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи та гроші в різних валютах на загальну суму понад 12 млн грн.

Усім п’ятьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Підозрювані під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі продовжують встановлювати інших працівників медичних установ, які могли бути причетні до схеми.