Керівника Львівського Держгеокадастру затримали під час передачі $30 тис. хабаря посадовцю НАЗК

Начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області затримали за підозрою у передачі 30 тисяч доларів посадовцю Національного агентства з питань запобігання корупції. За версією слідства, за ці гроші він намагався домогтися позитивних результатів моніторингу свого способу життя.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

$30 тисяч у тубусі від алкоголю: начальника обласного Держгеокадастру викрили на хабарі / Фото: ОГП

За даними правоохоронців, НАЗК розпочало моніторинг способу життя посадовця наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження.

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Слідство вважає, що керівник обласного управління побоювався виявлення можливої невідповідності між фактичним рівнем його життя та відомостями, зазначеними у деклараціях.

Суму написав на серветці

У червні 2026 року посадовець почав наполегливо домагатися особистої зустрічі з керівником одного з підрозділів НАЗК.

Як повідомили у ДБР, під час зустрічі у Львові він запропонував 30 тисяч доларів за потрібний результат перевірки. Щоб приховати зміст розмови, суму неправомірної вигоди чоловік написав ручкою на серветці.

За даними Офісу генпрокурора, зустріч організували через посередника. Посадовець нібито хотів, щоб НАЗК завершило моніторинг без негативних висновків, констатувало відсутність порушень антикорупційного законодавства та не передавало матеріали правоохоронним органам.

Співробітник НАЗК одразу повідомив про пропозицію керівництво Агентства. Після цього правоохоронці почали документувати подальші дії посадовця.

Гроші сховав у тубусі від алкоголю

Згодом керівник обласного Держгеокадастру призначив нову зустріч і прибув до Києва.

За даними слідства, 27 липня 2026 року він особисто передав посадовцю НАЗК обумовлені 30 тисяч доларів. Гроші були сховані у картонному тубусі від пляшки алкогольного напою.

Одразу після передачі коштів працівники ДБР затримали посадовця.

Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Слідство проситиме про арешт

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління ДБР, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.