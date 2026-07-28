У Чорному морі російська атака пошкодила цивільне судно під прапором Ліберії

Унаслідок російської атаки в акваторії Чорного моря було уражено цивільне судно під прапором Ліберії. Корабель перебував на рейді без екіпажу та вантажу.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, це судно вже двічі зазнавало пошкоджень унаслідок попередніх російських атак. Після нового удару на кораблі зафіксували задимлення.

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Інформація про остаточні наслідки атаки уточнюється.

Кіпер наголосив, що подібні удари свідчать про свідоме нехтування Росією нормами міжнародного права та спроби зірвати роботу українського морського коридору.