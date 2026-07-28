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Реактивний “Шахед” влучив у п’ятиповерхівку в Харкові: є постраждалі

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, серед постраждалих є 67-річна жінка.

Станом на 17:44 було відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу.

За його словами, на місці працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків удару.