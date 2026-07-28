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        Реактивний “Шахед” влучив у п’ятиповерхівку в Харкові: є постраждалі

        Сергій Бордовський
        28 Липня 2026 17:49
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        У Новобаварському районі Харкова після удару БпЛА загорівся дах будинку / Фото: соцмережі
        У Новобаварському районі Харкова після удару БпЛА загорівся дах будинку / Фото: соцмережі

        У Новобаварському районі Харкова реактивний БпЛА типу «Шахед» влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки загорілася покрівля, усіх мешканців оперативно евакуювали.

        Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

        За його словами, на місці працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків удару.

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        Станом на 17:44 було відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу.

        Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, серед постраждалих є 67-річна жінка.

        Інформація про наслідки атаки уточнюється.


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