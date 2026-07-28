Як почистити пральну машину від накипу та бруду

Водопровідна вода у великих містах України далека від ідеалу: вона дуже жорстка, з високим вмістом солей магнію та кальцію. Така вода шкодить побутовій техніці, зокрема й пральним машинам. Під час нагрівання солі випадають у осад і осідають на робочих вузлах. На додачу через постійну вологість всередині накопичуються бактерії та пліснява – головні джерела неприємного запаху та ще одна причина передчасного виходу техніки з ладу.

Як зменшити утворення накипу та ефективно очистити деталі пральної машини від нальоту, розповів майстер по ремонту пральних машин київського сервісного центру «Ремсервіс», Олександр Ковальчук.

Як часто потрібно чистити пральну машину?

Профілактичну чистку варто проводити регулярно – щонайменше раз на 2–3 місяці. Позапланову – при появі перших тривожних «симптомів»: якщо машина почала гірше прати білизну, погано гріє воду або ж із барабана чути неприємний запах.

Способи очищення пральної машини в домашніх умовах. Поради майстра:

Видалення накипу, сольового нальоту, бруду та неприємних запахів потребує комплексного підходу:

очищення барабана та ТЕНу (нагрівального елемента), де осідає найбільше солей;

видалення бруду зі зливного фільтра (насоса);

промивання дозатора (лотка) для прального порошку;

прочищення фільтрів заливного шланга;

догляд за зовнішнім корпусом машини.

1. Основний крок – очищення ТЕНу (нагрівального елемента)

Солі магнію та кальцію легко розчиняються під дією органічних і неорганічних кислот. Для чищення підійде оцет (2 склянки) із содою (1/4 склянки) або лимонна кислота (6 стандартних пакетиків). Оцет змішують із содою та розводять водою. Обраний засіб (суміш соди й оцту або лимонна кислота) засипають у лоток для порошку та запускають холостий цикл прання. Щодо режиму – обирайте програму з максимальною температурою та найтривалішим часом.

2. Очищення манжети (резини люка)

У складках гумового ущільнювача накопичується чимало бруду й активно розмножуються бактерії. Нанесіть мийний засіб на губку чи серветку, відтягніть манжету та ретельно протріть її й прилеглу металеву частину корпусу. Очистити потрібно весь ущільнювач по периметру, приділивши особливу увагу нижній частині – саме там збирається найбільше бруду під час роботи.

3. Чищення лотка для прального порошку

Лоток (дозатор) потрібно повністю вийняти (у багатьох моделях для цього є спеціальна синя кнопка-фіксатор, в інших – достатньо потягнути його на себе й трохи донизу). Усередині зазвичай залишаються засохлі рештки порошку – їх слід видалити. Оскільки лоток має багато заглиблень і пазів, найкраще замочити його у воді з додаванням соди, оцту чи лимонної кислоти, після чого почистити старою зубною щіткою з пастою або мийним засобом.

4. Очищення зливного фільтра

Зазвичай зливний фільтр розташований у нижній частині корпусу за захисною панеллю. Перед тим як його викрутити, підстеліть на підлогу суху ганчірку або рушник – із ніші може вилитися трохи води. Витягніть із отвору все дрібне сміття (монети, зубочистки, нитки) та промийте сам фільтр. Після цього закрутіть його назад і закрийте кришку.

Не забувайте про профілактику

Регулярний догляд за пральною машиною значно продовжить термін її служби та вбереже від раптових поломок. Якщо ж техніка всеж-таки вийшла з ладу, кваліфіковані майстри київського сервісу «Ремсервіс» допоможуть швидко усунути будь-яку несправність та виконають якісне обслуговування просто у вас вдома.