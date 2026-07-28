Тримали цивільного у підвалі 36 діб і погрожували вбивством: двом полоненим на Харківщині росіянам загрожує до 12 років

Правоохоронці Харківщини повідомили про підозру двом російським військовим, які під час боїв на Харківщині викрали місцевого жителя та 36 діб утримували його у підвалі. Чоловікові погрожували вбивством у разі втечі, а обох підозрюваних згодом взяли в полон українські військові.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Йдеться про військовослужбовців 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу ЗС РФ — Дениса Агапова з позивним “Нижній” та Романа Сокова з позивним “Зефір”.

Реклама

Реклама

За даними слідства, у квітні 2026 року вони у складі російських збройних угруповань атакували прикордонне селище Чугуївського району. Військові РФ захопили приватний будинок та незаконно утримували місцевого мешканця у підвалі. Чоловіка на тривалий час залишали без їжі та води, санітарних умов і доступу свіжого повітря. Російські військові також погрожували вбити його у разі спроби втечі.

Перебуваючи у захопленому помешканні, вони сподівалися дочекатися прибуття додаткових підрозділів армії РФ. Однак Сили оборони України вибили росіян із зайнятих позицій, звільнили потерпілого та взяли обох фігурантів у полон.

Агапову та Сокову повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, зокрема жорстоке поводження з цивільним населенням. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.