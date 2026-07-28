На Закарпатті в ДТП із вантажівкою загинув 15-річний мотоцикліст

У селі Великий Раковець на Закарпатті внаслідок зіткнення мотоцикла з вантажівкою загинув 15-річний місцевий житель. Від отриманих травм підліток помер у машині швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Аварія сталася 27 липня. За попередніми даними, 15-річний хлопець керував мотоциклом Sputnik, не маючи права керування транспортним засобом. На заокругленій ділянці дороги він виїхав на смугу зустрічного руху.

Реклама

Реклама

У цей час назустріч на спуск рухався вантажний автомобіль «КамАЗ» під керуванням 66-річного жителя Виноградова. Мотоцикл врізався в передню частину вантажівки, після чого його відкинуло в канаву.

Водія вантажівки освідували — він був тверезий. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спеціальний майданчик поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.