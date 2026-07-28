У Британії показали фільм про Україну, для зйомок якого Борис Джонсон таємно їздив у прифронтову зону

У Великій Британії вийшов документальний фільм Бориса Джонсона про російсько-українську війну. Заради його зйомок колишній прем’єр-міністр таємно їздив до прифронтової зони України та подорожував інкогніто. У стрічці він закликає Захід надати Україні сучасніше озброєння та посилити британську підтримку.

Про це пише The Telegraph.

90-хвилинний документальний фільм “Борис Джонсон: у зоні ураження України” вийшов на британському телеканалі Channel 5 24 липня.

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З міркувань безпеки Джонсон подорожував інкогніто. Через впізнаване волосся він носив шапку, а в один із моментів замінив її балаклавою.

Під час першої ночі на передовій Джонсона розбудили звуки ударів дронів по розташованому неподалік багатоквартирному будинку. Також він відвідав магазин, який продовжував працювати в “зоні ураження”, та спілкувався з військовими, священнослужителями й працівниками благодійних організацій.

Борис Джонсон під час зйомок фільму про Україну / Фото: Channel 5

Фільм починається з кадрів російської атаки безпілотником на цивільний пасажирський потяг, унаслідок якої загинули шестеро людей і багато людей зазнали поранень.

Джонсон назвав цей удар навмисною атакою та актом тероризму, а тактику Путіна — жорстокою і варварською.

У стрічці показано українських військових, які виготовляють боєприпаси з підручних матеріалів, зокрема зі шматка пластикової труби. Джонсон заявив, що така система забезпечення боєприпасами працює “від випадку до випадку”, та закликав Захід постачати Україні сучасніше озброєння.

За словами Джонсона, він зняв цей фільм через любов до України та почуття справедливості. У The Telegraph зазначили, що ім’я Джонсона може зацікавити глядачів, які за інших обставин могли б оминути документальний фільм про війну.