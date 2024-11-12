Борис Джонсон допустив можливість відправки британських військ до України 

У вівторок, 12 листопада, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив думку, що Британії, можливо, доведеться відправити свої війська до України.

Про це Борис Джонсон сказав GB News, передає The Telegraph.

На думку експрем’єра, Лондон повинен буде зробити більше для підтримки Києва, особливо якщо Дональд Трамп зменшить допомогу Україні, а Росія досягне успіху у війні. Серед можливих кроків Джонсон назвав відправлення британських сухопутних військ до України.

“Якщо Україна зазнає поразки, ми стикнемося з ще більшою загрозою на наших кордонах та на кордонах Європи, скрізь, де демократія протистоїть Росії”, — наголосив Джонсон.

Він упевнений, що у разі поразки України Росія перейде до агресії проти Балтійських країн і Грузії, а наслідки відчуватимуться і на Далекому Сході.