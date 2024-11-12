Політика

Борис Джонсон допустив можливість відправки британських військ до України 
12 Листопада 2024 19:49
читать на русском →
Джонсон, україна
Борис Джонсон / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 12 листопада, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив думку, що Британії, можливо, доведеться відправити свої війська до України.

Про це Борис Джонсон сказав GB News, передає The Telegraph.

На думку експрем’єра, Лондон повинен буде зробити більше для підтримки Києва, особливо якщо Дональд Трамп зменшить допомогу Україні, а Росія досягне успіху у війні. Серед можливих кроків Джонсон назвав відправлення британських сухопутних військ до України.

“Якщо Україна зазнає поразки, ми стикнемося з ще більшою загрозою на наших кордонах та на кордонах Європи, скрізь, де демократія протистоїть Росії”, — наголосив Джонсон.

Він упевнений, що у разі поразки України Росія перейде до агресії проти Балтійських країн і Грузії, а наслідки відчуватимуться і на Далекому Сході.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Листопада 2024 19:40

Україна і Фінляндія підписали кредитну угоду 
12 Листопада 2024 18:26

Шмигаль розповів про ключові особливості нової системи, що замінить МСЕК
12 Листопада 2024 17:40

Окупанти атакували Харків новим безпілотником «Молнія»
12 Листопада 2024 16:30

Окупанти атакували Харків дронами: є влучання в житловий будинок
12 Листопада 2024 16:21

Кабмін змінив порядок переведення військовослужбовців між частинами  
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки