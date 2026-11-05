        Політика

        Після розгрому на виборах у США республіканці почали шукати винних — CNN

        Вадим Вакаренко
        5 Листопада 2026 16:56
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        Птах пролітає на тлі Капітолію США у Вашингтоні / Фото: Eric Lee, Reuters
        Птах пролітає на тлі Капітолію США у Вашингтоні / Фото: Eric Lee, Reuters

        Демократи продовжують збільшувати свою перевагу в Палаті представників США після проміжних виборів, тоді як остаточний розподіл сил у Конгресі ще формується. У Республіканській партії тим часом почалися суперечки щодо причин масштабної поразки.

        Про це повідомляє CNN.

        За даними телеканалу, підрахунок голосів у низці округів ще триває, однак уже зрозуміло, що демократи контролюватимуть Конгрес.

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        Протягом дня кандидати Демократичної партії змогли відібрати у республіканців ще кілька місць у Палаті представників. Водночас одне місце вдалося перехопити республіканцям.

        Остаточних результатів виборів до Сенату в Міссісіпі поки немає. Кандидат від демократів Скотт Колом заявив CNN, що впевнений у своїх шансах.

        Демократи вже готують розслідування

        Нова більшість уже починає формувати порядок денний у Вашингтоні.

        Демократи заявляють про намір зосередитися на зниженні вартості життя, а також готують низку розслідувань.

        Майбутній голова комітету Палати представників із нагляду Роберт Гарсія назвав чотири можливі напрямки: бізнес родини Дональда Трампа, імміграційну політику, корпоративні пожертви на бальну залу Білого дому та матеріали у справі Джеффрі Епштейна.

        Демократи в Сенаті також уже почали надсилати вимоги про збереження документів напередодні очікуваних розслідувань.

        Республіканці шукають винних

        У Республіканській партії після поразки посилюються внутрішні суперечки.

        Під тиском опинився міністр оборони Піт Гегсет. Частина республіканських законодавців та союзників партії звинувачують його у результатах виборів, а Палата представників може вже наступного тижня розглянути питання про його імпічмент.

        Водночас обраний губернатор Флориди Байрон Дональдс заявив, що не голосуватиме за імпічмент Гегсета і вважає, що той виконує свою роботу.

        Губернатор Флориди Рон Десантіс також розкритикував кампанії багатьох республіканців. За його словами, виборці були “розчаровані продуктивністю” Конгресу, а всередині партії почалася взаємна критика через високі ціни на бензин.

        Обрана сенаторка від демократів Енні Ендрюс заявила, що Республіканська партія є “розколотою”, навівши як приклад внутрішньопартійне протистояння між Ральфом Норманом і Дарліном Гремом.

        Під питанням опинилися перспективи Венса на 2028 рік

        Колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч також поставив під сумнів перспективи віцепрезидента Джей Ді Венса стати кандидатом республіканців у президенти у 2028 році.

        За його словами, поразка партії на проміжних виборах і низка стратегічних рішень Венса призвели до того, що його політична привабливість помітно зменшилася.

        Тим часом мер Нью-Йорка Зохран Мамдані пов’язав успіх демократів із концентрацією на проблемах робітничого класу, зокрема вартості життя та довірі виборців.

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав чотири причини, через які частина виборців Трампа на проміжних виборах підтримала демократів.


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