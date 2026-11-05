Легендарний Кріштіану Роналду залишає збірну Португалії: 234 матчі та 146 голів

Легенда світового футболу Кріштіану Роналду оголосив про рішення завершити виступи за збірну Португалії. Спортсмен залишає національну команду після 23 років, протягом яких встановив світові рекорди за кількістю матчів і забитих голів на міжнародному рівні.

Про своє рішення Кріштіану Роналду повідомив в Instagram.

41-річний футболіст заявив, що після листопадових матчів збірної Португалії “поверне футболку із сьомим номером”, завершивши 23-річну кар’єру в національній команді.

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“Це було непросте рішення, адже є рішення, які ухвалюють не лише головою. Їх ухвалюють і серцем”, — написав Роналду.

У своєму прощальному зверненні футболіст подякував родині, португальському народу, партнерам по команді, тренерам і всім співробітникам, з якими працював протягом 23 років у національній збірній.

“Якщо я хоч раз зробив вас щасливими, якщо хоча б один мій гол змусив вас обійняти когось, забути про турботи або відчути гордість за нашу країну, значить, усе було недаремно”, — зазначив він.

Роналду був капітаном збірної Португалії, яка у 2016 році вперше виграла чемпіонат Європи. Також він допоміг команді здобути перемоги в Лізі націй у 2019 та 2025 роках. За інформацією Reuters, за час виступів у національній команді Кріштіану Роналду провів 234 матчі та забив 146 голів. Він залишається світовим рекордсменом за кількістю виступів і голів на рівні національних збірних.

“Португалія назавжди залишиться частиною мене”, — йдеться у відеозверненні.