“Реал” переміг “Барселону” в Ель-Класіко завдяки дублю Мбаппе

Мадридський “Реал” переміг “Барселону” з рахунком 2:1 в Ель-Класіко, яке відбулося 25 жовтня на Spotify Camp Nou. Обидва голи гостей забив Кіліан Мбаппе, а у складі каталонців відзначився Рафінья.

Про це повідомляється на офіційному сайті LaLiga.

Рахунок у матчі на 41-й хвилині відкрив Мбаппе. Французький форвард пробив із центру штрафного майданчика та вивів “Реал” уперед.

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На перерву команди пішли за рахунку 0:1.

На 61-й хвилині “Барселона” відігралася. Рафінья після передачі Педрі забив ударом із правої частини штрафного майданчика.

Нічийний рахунок тримався до 87-ї хвилини. Після швидкої контратаки Едуарду Камавінга асистував Мбаппе, який забив свій другий м’яч у матчі та встановив остаточний рахунок — 2:1 на користь “Реала”.

За перебігом матчу “Барселона” завдала 17 ударів, шість із них — у площину воріт. У “Реала” було 10 ударів, п’ять із яких припали у площину. Обидві команди також виконали по шість кутових.

Матч відвідали 62 055 глядачі. Головним арбітром зустрічі був Хуан Мартінес Мунуера.

Стартові склади

“Барселона”: Жоан Гарсія, Хаві Еспарт, Пау Кубарсі, Жерар Мартін, Жоау Канселу, Родрі, Педрі, Фермін Лопес, Ламін Ямаль, Рафінья, Ентоні Гордон.

“Реал”: Андрій Лунін, Федеріко Вальверде, Ібраїма Конате, Дін Гейсен, Марк Кукурелья, Орельєн Чуамені, Джуд Беллінгем, Бернарду Сілва, Арда Гюлер, Ян Діоманде, Кіліан Мбаппе.

Заміни

У “Барселони” на 30-й хвилині Алехандро Бальде замінив травмованого Хаві Еспарта. На 74-й хвилині замість Ферміна Лопеса вийшов Френкі де Йонг, а наприкінці матчу Карім Адеємі замінив Ентоні Гордона, а Габріел Жезус — Рафінью.

У “Реала” на 62-й хвилині травмованого Федеріко Вальверде замінив Дензел Дюмфріс. На 80-й хвилині Едуарду Камавінга вийшов замість Бернарду Сілви, а вже в компенсований час Трент Александер-Арнольд замінив Арду Гюлера, Карлос Еспі — Яна Діоманде.

Саме Камавінга, який з’явився на полі за сім хвилин до вирішального гола, віддав результативну передачу на Мбаппе.