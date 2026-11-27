27 листопада президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили можливі загрози для Києва та варіанти реагування. Також внесли корективи до плану українських далекобійних операцій проти РФ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

На засіданні заслухали доповіді військових, розвідки, урядовців та мера столиці щодо ситуації в Києві. Вже розроблені конкретні алгоритми роботи громадського транспорту та логістики в столиці на випадок значного погіршення ситуації через російські удари.

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Урядовці спільно з міською владою розробляють систему, яка дозволить киянам гарантовано та безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами в разі зупинки інших видів транспорту.

Також на Ставці обговорили захист визначених інфраструктурних об’єктів столиці та будівництво альтернативних. Зеленський наголосив на необхідності максимально прискорити цю роботу.

Окремо президент обговорив із представниками ГУР, Міністерства оборони, військовими та СБУ далекобійні операції України.

“Внесли деякі корективи у план операцій — має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів”, — зазначив Зеленський.

Крім того, зі спецслужбами та МЗС обговорили додаткові заходи для координації з партнерами операцій у нейтральних водах за межами України.