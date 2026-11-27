На Київщині поліцейські повідомили про підозру 21-річній дівчині у смертельному отруєнні колишнього військовослужбовця. Тіло 23-річного чоловіка виявили 25 листопада в одному з готелів Обухова.
Про це повідомляє Національна поліція України.
До правоохоронців звернулася власниця готелю. На місці події працювали поліцейські Обухівського району, оперативники кримінальної поліції Київщини та співробітники СБУ.
Загиблим виявився 23-річний місцевий житель, який проходив військову службу в Державній прикордонній службі України та нещодавно звільнився у зв’язку із закінченням строку контракту.
Правоохоронці встановили, що 24 листопада дівчина разом із чоловіком орендувала номер у готелі на дві доби.
За даними слідства, того ж вечора дівчина додала отруйну речовину до алкогольного напою чоловіка. Після його смерті вона залишила готель.
Наступного ранку тіло колишнього військовослужбовця виявили працівники закладу.
Оперативники затримали 21-річну підозрювану на Тернопільщині під час спроби виїхати за кордон автобусом.