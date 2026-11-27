На Київщині поліцейські повідомили про підозру 21-річній дівчині у смертельному отруєнні колишнього військовослужбовця. Тіло 23-річного чоловіка виявили 25 листопада в одному з готелів Обухова.

Про це повідомляє Національна поліція України.

До правоохоронців звернулася власниця готелю. На місці події працювали поліцейські Обухівського району, оперативники кримінальної поліції Київщини та співробітники СБУ.

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Загиблим виявився 23-річний місцевий житель, який проходив військову службу в Державній прикордонній службі України та нещодавно звільнився у зв’язку із закінченням строку контракту.

Правоохоронці встановили, що 24 листопада дівчина разом із чоловіком орендувала номер у готелі на дві доби.

За даними слідства, того ж вечора дівчина додала отруйну речовину до алкогольного напою чоловіка. Після його смерті вона залишила готель.

Наступного ранку тіло колишнього військовослужбовця виявили працівники закладу.

Оперативники затримали 21-річну підозрювану на Тернопільщині під час спроби виїхати за кордон автобусом.