Європейські лідери прагнуть гарантувати довгострокове фінансування України, попри зниження суспільної підтримки військової допомоги Києву. За оцінками дослідників, навіть часткова перемога Росії може коштувати Європі до 1,6 трлн євро — удвічі більше, ніж перемога України.

Про це пише Politico.

Поки європейські лідери намагаються погодити новий багатомільярдний кредит для України, дедалі більше їхніх виборців виступають проти продовження допомоги Києву.

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Згідно з оприлюдненим цього тижня опитуванням німецького фонду Körber Stiftung, 53% дорослих громадян Німеччини виступають проти надання військової допомоги Україні. Частка прихильників такої підтримки за рік скоротилася з 59% до 46%.

Для європейських політиків, які стикаються з бюджетними труднощами та зростанням популярності популістських партій, що виступають проти підтримки України, це створює серйозні політичні ризики.

Однак багато учасників саміту ЄС у Брюсселі переконані, що наслідки припинення фінансування України будуть значно гіршими, ніж ігнорування суспільних настроїв.

Чому підтримка України є питанням безпеки Європи

Європейські політики побоюються, що в разі перемоги в Україні Володимир Путін може вдатися до подальшої територіальної експансії, зокрема щодо країн Балтії.

За такого сценарію європейським урядам доведеться суттєво збільшити оборонні видатки для протидії російській загрозі.

Міністерка у справах ЄС Швеції Джессіка Росенкранц в інтерв’ю Politico визнала, що затяжна війна створює ризик зростання втоми серед європейських громадян. Водночас вона назвала підтримку України питанням існування та попередила про високу ціну її можливої поразки для всієї Європи.

Дискусія щодо фінансування відбувається в критичний для України момент. Країна вступає у п’яту зиму в умовах російських обстрілів, тоді як мирні переговори за посередництва США досі не привели до прориву.

Європейські союзники Києва побоюються, що будь-які ознаки послаблення підтримки України можуть переконати Путіна в тому, що час працює на нього.

“Європа та Україна пов’язані, тому що Україна воює за нас. Ми лише рахуємо євро, а вони проливають кров”, — заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал перед початком саміту ЄС.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також попередив, що прагнення Європи заощадити може обернутися дуже дорогою помилкою.

Поразка України може коштувати Європі 1,6 трлн євро

Згідно з дослідженням консалтингової компанії Corisk та Норвезького інституту міжнародних відносин, оприлюдненим у 2025 році, навіть часткова перемога Росії може призвести до прибуття в Європу до 10 мільйонів українських біженців.

Це спричинить зростання соціальних видатків у країнах, які прийматимуть українців, а також може посилити популярність популістських політичних сил.

Крім того, НАТО доведеться додатково зміцнювати свій східний фланг, що вимагатиме збільшення оборонних витрат.

За оцінками авторів дослідження, загальні витрати Європи за такого сценарію можуть сягнути 1,6 трлн євро. Це приблизно вдвічі більше за прогнозовані витрати у разі перемоги України.

Президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки України Тимофій Милованов вважає, що перемога Росії може спровокувати економічну кризу в Європі.

Окрім збільшення видатків на оборону та прийом мільйонів українських біженців, постраждає торгівля, а обсяги інвестицій у сусідні з Україною країни, зокрема Польщу та Румунію, можуть скоротитися.

На думку Милованова, загроза з боку агресивної Росії зберігатиметься десятиліттями, а фінансування України залишається найдешевшим способом її стримування.

Україні бракуватиме 70 млрд євро у 2027 році

Питання подальшого фінансування України стає дедалі нагальнішим через скорочення обсягів міжнародної допомоги.

За прогнозами, у 2027 році дефіцит коштів для забезпечення військових та бюджетних потреб України становитиме 70 млрд євро.

Європейські лідери обговорюють можливість покриття приблизно двох третин цієї суми за допомогою нового кредиту на 45 млрд євро, забезпеченого довгостроковим бюджетом ЄС, щодо якого ще не досягнуто домовленості.

Ключове значення для подальшої підтримки Києва матиме позиція Німеччини.

За даними Кільського інституту світової економіки, з 2022 року Німеччина виділила Україні 54 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Вона є найбільшим окремим донором України серед європейських країн та поступається за цим показником лише Сполученим Штатам.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який залишається одним із найактивніших прихильників України серед європейських лідерів, прагне закріпити довгострокове фінансування Києва в наступному семирічному бюджеті ЄС.

У Німеччині зростає опозиція до військової допомоги Україні

Результати останнього соціологічного опитування викликали дискусії в Берліні щодо подальшої підтримки України.

Мерц, відповідаючи на критику з боку ультраправих та ультралівих політичних сил, наголосив, що амбіції Москви виходять за межі України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що тривала війна, фінансові витрати та пов’язані з нею ризики викликають занепокоєння серед населення. Однак він наголосив, що йдеться вже не лише про Україну, а про стабільність усієї Європи.

Політична проблема для представників центристських партій полягає в тому, що втома виборців від війни дедалі більше сприяє зростанню популярності політичних сил, які виступають за скорочення допомоги Києву.

Зокрема, 88% прихильників ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” виступають проти військової підтримки України.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв звинуватив традиційні політичні партії у тому, що вони дозволили радикальним силам правого та лівого спрямування домінувати в дискусіях, особливо на місцевому рівні.

ЄС хоче захистити фінансування України від політичних змін у Франції

У Брюсселі, однак, більше занепокоєні майбутніми виборами, ніж результатами останніх соціологічних опитувань.

Особливу увагу європейські дипломати приділяють президентським виборам у Франції, які розпочнуться у квітні 2027 року.

Вони побоюються, що можлива перемога лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен може дестабілізувати фінанси Європейського Союзу та призвести до скорочення підтримки України.

Саме тому Мерц та інші європейські лідери прагнуть закріпити фінансування Києва в наступному семирічному бюджеті ЄС до того, як політична ситуація в Європі зміниться.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підтримала пропозицію Мерца щодо прив’язки допомоги Україні до бюджету ЄС, назвавши Україну першою лінією оборони Європи.

Водночас ця ініціатива вже зіткнулася з опором. Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія домагаються звільнення від участі в новому пакеті фінансування України.

Припинення допомоги Україні може обернутися більшими витратами

Експерт Європейської ради з міжнародних відносин Фредерік Весслaу вважає, що припинення європейського фінансування України створило б лише ілюзію економії.

За його оцінкою, перемога Росії вимагатиме масштабного збільшення оборонних видатків європейських країн.

Весслaу зазначив, що Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон демонструють більшу готовність підтримувати Україну, ніж громадськість у їхніх країнах.

Водночас обидва лідери мають слабкі внутрішньополітичні позиції, через що їм дедалі складніше обґрунтовувати необхідність подальшої військової та фінансової допомоги Києву.

Нагадаємо, Франція та Німеччина прагнуть узгодити довгострокове фінансування України до можливої перемоги Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції. Париж і Берлін розраховують до кінця 2026 року погодити новий семирічний бюджет ЄС та механізм фінансової підтримки Києва, оскільки Ле Пен обіцяє припинити фінансову допомогу Україні в разі приходу до влади.