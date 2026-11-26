Лідери Євросоюзу готуються до суперечок щодо довгострокової фінансової допомоги Україні під час бюджетних переговорів у Брюсселі. Словаччина, Угорщина та Чехія хочуть відмовитися від участі у кредиті Україні на 45 млрд євро на 2027 рік.

Про це пише The Guardian.

Прибувши до Брюсселя 26 листопада, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що всі країни ЄС мають долучитися до фінансування України.

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“Коли Європейський Союз надає фінансування, він робить це як Європейський Союз, а цей союз складається з 27 держав-членів, а не з 23 чи 24”, — заявив Мерц.

Раніше канцлер Німеччини погрожував накласти вето на наступний семирічний бюджет ЄС, якщо не всі країни погодяться брати участь у кредитуванні України. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Мерца у шантажі.

Водночас Болгарія, яка раніше виступала проти кредиту, заявила про готовність долучитися до фінансування за умови, що її внесок не буде спрямований на закупівлю зброї.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев пояснив, що його країна готова брати участь у фінансуванні невійськових потреб України, зокрема з огляду на численну болгарську діаспору.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала надати Україні кредит на 45 млрд євро для покриття дефіциту фінансування, спричиненого безперервними російськими атаками. З цієї суми 25 млрд євро пропонують спрямувати на військові потреби, ще 20 млрд євро — на цивільні, зокрема фінансування шкіл та лікарень.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що його країна боротиметься за збереження фінансування з фондів згуртованості ЄС, призначених для скорочення розриву між біднішими та багатшими регіонами. За його словами, Чехія потребує автомагістралі до Австрії та більшої кількості лікарень.

“Фінансування України має обговорюватися окремо. А найважливіше — життя наших громадян”, — сказав Бабіш, додавши, що ЄС має зробити все для підтримки миру в Україні.

Позиція Мерца отримала широку підтримку, особливо серед країн Західної та Північної Європи, а також держав Балтії. Водночас деякі уряди, які підтримують мету німецького канцлера, побоюються, що публічні погрози заблокувати фінансування з фондів згуртованості можуть ускладнити досягнення компромісу.

Питання допомоги Україні стало частиною переговорів щодо довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Лідери обговорюють запропонований президентом Європейської ради Антоніу Коштою бюджет обсягом 1,78 трлн євро, що на 10% менше за початкову пропозицію Єврокомісії у 2 трлн євро.

Європейські посадовці прагнуть узгодити бюджет до кінця року, перш ніж низка важливих виборів у 2027 році ускладнить досягнення домовленостей. Зокрема, лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен виступає за скорочення внеску Франції до бюджету ЄС та припинення фінансування України.

Для затвердження бюджету необхідна одностайна згода всіх країн ЄС. Німеччина, Нідерланди та Швеція виступають за скорочення загального обсягу бюджету та переорієнтацію видатків на оборону й конкурентоспроможність. Натомість 17 країн Південної, Центральної та Східної Європи наполягають на збереженні фінансування традиційних напрямів.

Франція не належить до жодного з цих таборів, але наполягає на збереженні фінансування спільної сільськогосподарської політики ЄС.