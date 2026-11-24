Більшість жителів Німеччини виступають проти подальшого військового фінансування України. За рік частка противників такої допомоги зросла з 39% до 53%.

Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування Forsa, проведене у вересні для Koerber Foundation.

Найсильніша опозиція до військової підтримки України спостерігається серед прихильників ультраправої “Альтернативи для Німеччини” (AfD). Лише 11% її виборців підтримують подальшу військову допомогу Києву, тоді як 75% виступають за нормалізацію відносин із Росією.

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Помітною залишається й регіональна різниця. На сході Німеччини військову допомогу Україні підтримує 31% респондентів, тоді як на заході країни — 48%.

Берлін залишається одним із головних союзників Києва

Зниження громадської підтримки контрастує з офіційною політикою німецького уряду.

Від початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року Німеччина надала або запланувала майже €58 млрд військової допомоги Україні. Уряд канцлера Фрідріха Мерца при цьому залишається одним із найактивніших політичних прихильників Києва.

Bloomberg зазначає, що падіння підтримки може ускладнити зусилля Європи щодо подальшого фінансування України, особливо після скорочення американської допомоги.

ЄС нині залишається головним фінансовим і військовим партнером Києва. Цього тижня лідери блоку планують спробувати погодити ще один кредит на €45 млрд після того, як попереднього пакета на €90 млрд виявилося недостатньо для зростаючих потреб України на 2027 рік.

Росію все одно вважають загрозою

Водночас зниження підтримки України не означає покращення ставлення німців до Росії.

82% респондентів заявили, що вважають РФ військовою загрозою.

Одночасно шість із десяти опитаних вважають, що Німеччина та Європа роблять недостатньо для просування мирних переговорів між Росією та Україною.

Змінюється ставлення і до США та Китаю

Опитування також зафіксувало зміну сприйняття глобальної ролі США та Китаю.

Негативно вплив Китаю оцінюють 43% респондентів — рік тому таких було 50%. Близько половини опитаних тепер називають китайський вплив нейтральним.

83% німців заявили, що країна має залишатися нейтральною у суперництві США та Китаю. Лише 15% вважають, що Берлін повинен стати на бік Вашингтона.

Крім того, 61% респондентів заявили, що “західного” альянсу між Європою та США більше не існує.

Опитування Forsa проводилося у вересні серед 1501 громадянина Німеччини віком від 18 років, які мають право голосу.