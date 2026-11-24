У ніч проти 24 листопада російські війська зосередили удари на Житомирській області, атакувавши інфраструктуру розподілу та передачі електроенергії. Складною залишається ситуація зі світлом і в низці міст Дніпропетровської області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після селекторної наради.

За словами президента, захист під час атаки на Житомирщину спрацював. На нараді також заслухали доповіді щодо ситуації у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді та інших містах і громадах Дніпропетровщини.

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“З електрикою непросто, але залучені необхідні сили для відновлення. Важливо, щоб робота прискорилась”, — заявив Зеленський.

Президент також подякував фахівцям, які працюють в Одесі та області, ремонтують мережі й забезпечують альтернативні шляхи постачання.

Для Запоріжжя очікують додаткові сили захисту

Під час селектора Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ оновив потреби Запоріжжя для захисту від російських ударів.

“Розраховую на додаткові сили”, — зазначив президент.

Міністр енергетики доповів про виконання кроків для збільшення генерації електроенергії та скорочення строків відновлення енергооб’єктів після ударів.

Окремо міністр оборони доповів про застосування української далекобійної зброї та підготовку нових пакетів підтримки від партнерів.