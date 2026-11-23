Українські сили провели операцію поблизу берегів Лівії із застосуванням семи морських дронів українського виробництва. За словами президента Володимира Зеленського, у результаті був затоплений російський корвет «Меркурій», знищений бойовий вертоліт Ка-27 та уражений суховантаж MV ANGARA.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, до операції були залучені воїни Служби безпеки України та інших підрозділів Сил оборони.

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«Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції – визначені цілі досягнуті», — заявив Зеленський.

Операція відбулася поблизу берегів Лівії. Українські сили застосували сім морських дронів власного виробництва.

За словами президента, попри спроби протидії був затоплений російський корвет «Меркурій». Зеленський зазначив, що це один із найновіших російських кораблів — його прийняли на озброєння у 2023 році.

Разом із корветом був знищений бойовий вертоліт Ка-27.

Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який, за словами Зеленського, використовувався для перевезення зброї. Судно було уражене.

Президент додав, що Україна продовжуватиме операції у визначених акваторіях.

Раніше “Головне в Україні” писало, що 22 листопада на військово-морській базі в Бенгазі стався вибух на російському судні. Влада східної Лівії заявляла про ймовірну атаку безпілотників, а морські аналітики припускали, що йдеться про корвет “Меркурій”.