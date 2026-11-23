Демократична партія США здобула щонайменше 258 місць у Палаті представників — це найкращий результат партії на загальних виборах із 1992 року. Після виборів демократи контролюватимуть і Палату представників, і Сенат, тоді як президентом залишається республіканець Дональд Трамп.

Про це повідомляє Associated Press.

Демократи вже збільшили свою присутність у Палаті представників на 44 місця. Це на чотири більше, ніж партія здобула на проміжних виборах 2018 року під час першого президентського терміну Трампа.

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Позначки у 258 місць демократи досягли після того, як Чак Габбард переміг республіканку Вірджинію Фокс у Північній Кароліні.

Ще чотири виборчі перегони залишаються незавершеними — по одному в Міннесоті та Теннессі й два в Луїзіані, де у грудні мають пройти другі тури.

Республіканці матимуть щонайменше 173 місця.

Найбільша більшість демократів за десятиліття

Нинішній результат демократів перевищує їхній показник 2008 року, коли після обрання Барака Обами вони отримали 257 місць. У 1992 році, коли президентом став Білл Клінтон, партія також мала 258 мандатів.

Водночас цей результат далекий від рекордів часів Франкліна Рузвельта, коли демократи контролювали понад 300 місць у Палаті представників.

У Сенаті демократи отримали 56 зі 100 місць — це їхня найбільша перевага більш ніж за десятиліття.

Демократи готують програму на перші 100 днів

Після переходу контролю над Конгресом демократи готують програму на перші 100 днів роботи.

Серед їхніх планів — голосування за скасування скорочень Medicaid і відновлення податкових пільг у межах Affordable Care Act, дія яких завершилася за республіканців.

Також демократи планують розпочати низку розслідувань щодо адміністрації Трампа та використовувати право Конгресу на виклик посадовців і отримання документів.

Одним із напрямків може стати перевірка того, як змінився фінансовий стан Трампа та членів його родини після його повернення до Білого дому.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс, який претендує на посаду спікера, не виключив і можливості третьої спроби імпічменту Трампа.

Якщо Джеффріса оберуть спікером 3 січня 2027 року, він стане першим темношкірим спікером Палати представників в історії США.