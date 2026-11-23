У Димері Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 11. Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку тіло ще однієї людини.
Про це повідомив Тимур Ткаченко.
У ДСНС України повідомили, що рятувальники безперервно працювали на місці руйнувань протягом усієї ночі.
Пошуково-рятувальні роботи доводилося тимчасово переривати лише під час сигналів повітряної тривоги.
За даними ДСНС, з-під завалів деблокували тіла 11 загиблих людей.
Пошуково-рятувальна операція триває.