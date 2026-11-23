У Росії повідомляють про атаки на Новошахтинський НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Татарстані

З-під завалів будинку в Димері дістали тіло ще однієї людини: загиблих уже 11

Пошуково-рятувальні роботи доводилося тимчасово переривати лише під час сигналів повітряної тривоги.

У ДСНС України повідомили, що рятувальники безперервно працювали на місці руйнувань протягом усієї ночі.

У Димері Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 11. Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку тіло ще однієї людини.