Втрати РФ за добу: майже 2500 військових, 18 бронемашин і 70 артсистем

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим сайтом. Якщо ви продовжите користуватися цим сайтом, ми вважатимемо, що ви ним задоволені. OK Політика Cookies