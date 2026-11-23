У Новослобідській громаді Сумської області внаслідок детонації російського безпілотника загинув 15-річний хлопець. Загалом протягом минулої доби російські війська завдали 66 ударів по 22 населених пунктах області.
Про це повідомила Національна поліція України.
У Глухівській, Сумській, Кролевецькій, Краснопільській та Середино-Будській громадах внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні й приватні житлові будинки.
У Шосткинській громаді пошкоджені приміщення пошти та господарська споруда.
У Недригайлівській громаді пошкоджені приміщення лісівництва та автомобіль.
На місцях російських атак працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.