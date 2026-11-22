У Вишневому на Київщині внаслідок російської атаки на супермаркет Novus загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані, пожежу в будівлі магазину вже ліквідували.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Вишневому російська атака забрала життя людини, яка прийшла до супермаркету за продуктами.

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За інформацією Ткаченка, ще троє людей зазнали поранень. Стан одного з постраждалих оцінюють як важкий.

“Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку”, — зазначив Ткаченко.

Внаслідок удару в будівлі супермаркету виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Ткаченко наголосив, що російські війська атакують цивільні об’єкти та мирне населення.

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблої людини.