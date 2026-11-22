Американська попзірка та володарка премії “Греммі” Майлі Сайрус, за повідомленнями ЗМІ, вийшла заміж за свого багаторічного партнера, барабанщика Макса Морандо. Приватна весільна церемонія відбулася в суботу, 21 листопада, у каліфорнійському Палм-Спрінгз.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на журнал People та інші американські видання про шоу-бізнес.

За інформацією ЗМІ, весільна церемонія відбулася в суботу, 21 листопада, у Палм-Спрінгз і мала приватний характер.

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Повідомлення про весілля з’явилося через місяць після того, як Сайрус і Морандо разом виконали пісню “Let’s Get Married” на концертному майданчику Hollywood Bowl.

Композиція увійшла до останнього студійного альбому співачки Bass Persuades.

Представники Сайрус і Морандо не відповіли одразу на запит Reuters щодо коментаря про одруження.

Макс Морандо — барабанщик альтернативного рокгурту Liily з Лос-Анджелеса. Згідно з інформацією на сайті колективу, гурт співпрацює з лейблом Atlantic Records.

Для Майлі Сайрус, відомої зокрема завдяки хіту “Flowers”, це другий шлюб.

Раніше співачка була одружена з австралійським актором Ліамом Гемсвортом. У 2019 році він подав заяву на розлучення в Лос-Анджелесі.