У понеділок, 23 листопада, у Харкові та Харківській області очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Через несприятливі погодні умови оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.
Про погіршення погодних умов на Харківщині попередила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятувальників, удень 23 листопада на території Харківської області та в місті Харкові прогнозуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
У зв’язку з очікуваними метеорологічними явищами встановлено I рівень небезпечності — жовтий.
У ДСНС закликали жителів Харкова та області бути уважними й обережними, а також враховувати погодні умови під час планування поїздок і пересування вулицями.
Рятувальники наголошують на необхідності дбати про власну безпеку та безпеку близьких.