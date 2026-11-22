У понеділок, 23 листопада, у Харкові та Харківській області очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Через несприятливі погодні умови оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.

Про погіршення погодних умов на Харківщині попередила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, удень 23 листопада на території Харківської області та в місті Харкові прогнозуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

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У зв’язку з очікуваними метеорологічними явищами встановлено I рівень небезпечності — жовтий.

У ДСНС закликали жителів Харкова та області бути уважними й обережними, а також враховувати погодні умови під час планування поїздок і пересування вулицями.

Рятувальники наголошують на необхідності дбати про власну безпеку та безпеку близьких.