Коти здатні пристосовувати свої звуки, погляд і мову тіла, щоб привертати увагу людей та отримувати бажане. Дослідження показали, що вони частіше нявкають у присутності людини, використовують особливе муркотіння, яке нагадує дитячий плач, і навіть розпізнають власні імена.

Про це пише Euronews із посиланням на низку наукових досліджень, присвячених поведінці домашніх котів.

Домашні коти виявилися напрочуд вправними у спілкуванні з людьми. Вони поєднують нявкання, муркотіння, зоровий контакт і рухи тіла, а також змінюють свою поведінку залежно від того, чи перебуває поруч людина.

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Нявкання, схоже на плач немовляти

У 2009 році дослідники з Університету Сассекса під керівництвом Карен Маккомб вивчили, як коти нявкають, коли хочуть отримати їжу.

Науковці виявили особливий тип нявкання, який назвали “прохальним”. Він поєднує звичайний низькочастотний звук із високим тоном, що нагадує плач людського немовляти.

Під час експерименту люди прослуховували записи такого нявкання й оцінювали його як більш настирливе та менш приємне порівняно зі звичайним.

Дослідники припускають, що цей звуковий прийом ефективний через особливу чутливість людей до сигналів, схожих на дитячий плач.

Повільне кліпання як знак дружелюбності

Коти спілкуються з людьми не лише за допомогою звуків. Важливу роль відіграють і очі.

У дослідженні 2020 року, опублікованому в журналі Scientific Reports, науковці вивчили поведінку, відому як “повільне кліпання”. Кіт при цьому поступово примружує очі, а потім ненадовго їх заплющує.

Виявилося, що коти часто відповідають таким самим кліпанням, коли його демонструє господар.

Крім того, тварини охочіше наближалися до людей, які подавали їм цей сигнал.

Науковці розглядають повільне кліпання як форму позитивного спілкування між котами та людьми.

Коти нявкають значно частіше, коли поруч людина

Нове дослідження Університету Сан-Паулу в Бразилії показало, що коти змінюють свою вокальну поведінку залежно від присутності людини.

Для експерименту дослідники спостерігали за 38 домашніми котами, перед якими ставили закриту пластикову коробку з улюбленою їжею.

Тварини могли відчувати запах корму, але не мали змоги самостійно відкрити коробку.

Кожного кота спостерігали протягом однієї хвилини спочатку в присутності уважної людини, а потім наодинці.

Результати виявилися показовими: коли поруч перебувала людина, дослідники зафіксували загалом 86 нявкань. Коли коти залишалися самі, їхня кількість зменшувалася до 20.

При цьому тварини часто шукали зорового контакту з людиною, переводячи погляд із неї на коробку з їжею.

На думку дослідників, коти спрямовують свої звукові сигнали саме до людей, від яких очікують допомоги.

Водночас питання, чи застосовують тварини таку стратегію свідомо, залишається відкритим.

Коти розпізнають власні імена

Дослідження, опубліковане у 2019 році в Scientific Reports, показало, що домашні коти здатні розпізнавати власні імена.

Вони відрізняють їх від інших слів і навіть від імен інших котів.

Тварини реагували на своє ім’я інакше, ніж на схожі за звучанням слова.

Однак це не означає, що кіт обов’язково прибіжить на поклик. На відміну від собак, які часто охоче підходять, почувши своє ім’я, коти можуть розпізнати звернення, але не відреагувати на нього помітним для людини способом.

Люди не завжди правильно розуміють котів

Попри розвинені комунікативні здібності котів, людям не завжди вдається правильно розпізнати їхні сигнали.

У 2024 році в журналі Applied Animal Behaviour Science опублікували дослідження за участю 630 людей.

Учасникам показували відеозаписи котів у різних ситуаціях і пропонували визначити емоційний стан тварин за звуками, мовою тіла або їх поєднанням.

Коли люди одночасно бачили рухи кота й чули його звуки, вони правильно визначали емоційний стан у 91,8% випадків.

Якщо ж учасники орієнтувалися лише на звуки, точність знижувалася до 72,2%.

Найскладніше людям було розпізнавати ситуації, коли коти відчували дискомфорт або були незадоволені.

Тому для кращого розуміння домашнього улюбленця дослідники радять звертати увагу не лише на нявкання, а й на положення вух, хвоста, очей і загальну позу тварини.

Маніпуляція чи ефективне спілкування?

За багато поколінь життя поруч із людьми коти, схоже, розвинули способи комунікації, які особливо добре привертають людську увагу.

Однак науково встановити, чи свідомо вони маніпулюють господарями, складно.

Дослідження підтверджують інше: коти добре реагують на увагу людини й здатні пристосовувати до неї свої сигнали.

Наполегливе муркотіння, повільне кліпання або вчасне нявкання можуть виявитися ефективними способами отримати бажане.