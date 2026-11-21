Протягом дня російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Поранення дістали п’ятеро людей, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Про наслідки російських ударів повідомили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними ОВА, протягом дня під ударами опинилися Дніпро, Павлоград, а також населені пункти Кам’янського, Нікопольського, Синельниківського та Самарівського районів.

Реклама

Реклама

У Дніпрі внаслідок атаки постраждав 48-річний чоловік. Він проходить амбулаторне лікування.

У Павлограді пошкоджені приватні житлові будинки.

У Кам’янському районі російські війська атакували Жовтоводську та П’ятихатську громади. Пошкоджень зазнали заклад освіти та об’єкти інфраструктури.

Поранення дістали двоє чоловіків віком 64 та 37 років. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атак пошкоджені підприємство й автомобілі.

У цьому районі тяжких поранень зазнав 69-річний чоловік. Рятувальники ДСНС доправили його до медичного закладу. Постраждалого госпіталізували у тяжкому стані.

У Синельниківському районі російські війська завдали ударів по Яворницькій, Зайцевській та Васильківській громадах.

Там пошкоджені складське приміщення, інфраструктура та вантажний автомобіль. Пораненого 58-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Піщанській громаді Самарівського району внаслідок атаки загорілася складська будівля.

За інформацією ДСНС, російські удари призвели до пошкодження підприємства, об’єктів інфраструктури, закладу освіти, складських приміщень, автомобілів та приватних будинків.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атак у постраждалих районах області.