У Польщі триває благодійна кампанія «Тепло для Києва», організатори якої планують зібрати 10 мільйонів злотих на генератори та опалювальне обладнання для України. Наразі пожертвували вже понад 4,8 мільйона злотих, а організатори наголошують, що допомога особливо важлива напередодні зими на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про перебіг кампанії «Тепло для Києва» повідомляє Польське радіо.

Організатори ініціативи поставили за мету зібрати 10 мільйонів злотих для закупівлі електрогенераторів та обладнання, необхідного для обігріву в Україні.

Реклама

Реклама

Наразі вдалося отримати понад 4 мільйони 800 тисяч злотих — майже половину запланованої суми.

Кампанія проходить на тлі попереджень української влади про те, що країну може очікувати найважча зима від початку повномасштабного російського вторгнення.

Один з організаторів благодійної акції Єжи Вуйцік в ефірі Польського радіо 24 наголосив, що допомога Україні є не лише проявом солідарності, а й обов’язком Польщі, оскільки наслідки війни стосуються також поляків.

“Україна переживе цю зиму так само, як пережила попередні — фактично одинадцять років війни, з яких чотири з половиною роки триває повномасштабне вторгнення. Я запитую себе: звідки українці беруть стільки сил? Я запитую про це багатьох друзів. Вони відповідають: «Хоча б тому, що в нас немає іншого виходу»”, — розповів Вуйцік.

Він звернувся до польського суспільства із закликом продовжувати підтримку українців.

“І я хочу сказати полякам, нашим друзям у Польщі, а також тим, хто не вважає себе нашими друзями: у нас теж немає іншого виходу. Ми повинні допомогти Україні. Просто зобов’язані це зробити”, — наголосив організатор кампанії.

Автори ініціативи також звертають увагу на російські удари по українській енергетиці.

“Путін хоче перемогти в цій війні за допомогою морозу, адже за чотири з половиною роки йому не вдалося здобути перемогу на фронті”, — зазначають організатори збору.

Співорганізатор кампанії Бартош Крамек повідомив, що через російські атаки стан української енергетичної інфраструктури стає дедалі критичнішим.

До підтримки ініціативи долучилися Польський Червоний Хрест та лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Кампанія «Тепло для Києва» проводиться не вперше. За інформацією Польського радіо, торік благодійний збір підтримали понад 80 тисяч поляків.

Організатори розраховують зібрати необхідні 10 мільйонів злотих, щоб забезпечити Україну додатковими генераторами та опалювальним обладнанням.