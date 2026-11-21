Протягом 20 листопада та в ніч на 21 листопада Сили оборони України завдали ударів по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму, двох пунктах управління російських військ і мосту через Сіверський Донець поблизу Луганська. Операції були спрямовані на послаблення системи управління та постачання армії РФ.

Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, у районі населеного пункту Первомайське в тимчасово окупованому Криму уражено склад боєприпасів одного з російських підрозділів.

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У Генштабі зазначили, що боєприпаси, які зберігалися на цьому об’єкті, призначалися для постачання російським військам на передовій.

Крім того, українські військові завдали ударів по двох пунктах управління підрозділів РФ. Цілі розташовувалися поблизу Пришиба Запорізької області та Українська Донецької області.

Ще одним об’єктом удару став автомобільний міст через річку Сіверський Донець у районі Луганська.

За інформацією Генштабу, російські війська використовують цю переправу для транспортування пального, боєприпасів і військової техніки до фронту.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують діяльність російської армії, зокрема складах боєприпасів, пунктах управління та шляхах постачання.

Масштаби завданих російським військам збитків наразі уточнюються.