У Дніпрі та частині Дніпропетровської області запровадили екстрені відключення електроенергії за командою НЕК “Укренерго”. На час дії екстрених обмежень звичайні графіки відключень не застосовуються.
Про запровадження екстрених відключень електроенергії повідомили в компанії ДТЕК.
За інформацією енергетиків, екстрені відключення діють у Дніпрі, а також у чотирьох районах Дніпропетровської області:
- Дніпровському;
- Самарівському;
- Павлоградському;
- Кам’янському.
Обмеження запроваджено за командою “Укренерго”.
У ДТЕК нагадали, що під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Тому електропостачання може припинятися поза звичним розкладом.
Про зміни в режимі відключень компанія обіцяє повідомляти у своєму Telegram-каналі.