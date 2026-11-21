У Дніпрі та частині Дніпропетровської області запровадили екстрені відключення електроенергії за командою НЕК “Укренерго”. На час дії екстрених обмежень звичайні графіки відключень не застосовуються.

Про запровадження екстрених відключень електроенергії повідомили в компанії ДТЕК.

За інформацією енергетиків, екстрені відключення діють у Дніпрі, а також у чотирьох районах Дніпропетровської області:

Реклама

Реклама

Дніпровському;

Самарівському;

Павлоградському;

Кам’янському.

Обмеження запроваджено за командою “Укренерго”.

У ДТЕК нагадали, що під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Тому електропостачання може припинятися поза звичним розкладом.

Про зміни в режимі відключень компанія обіцяє повідомляти у своєму Telegram-каналі.