Grand Theft Auto VI принесла компанії Take-Two Interactive $3,79 млрд світового виторгу, встановивши рекорд серед розважальних релізів. Гру, яка вийшла 19 листопада після 13-річної перерви між новими частинами серії, попередньо замовили 32,5 млн разів.

Про рекордні результати продажів Grand Theft Auto VI повідомляє Bloomberg із посиланням на компанію Take-Two Interactive Software.

За даними видавця, станом на кінець четверга, 19 листопада, глобальний виторг гри досяг $3,79 млрд. Компанія назвала цей результат найуспішнішим запуском розважального продукту в історії.

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Кількість передзамовлень GTA VI становила 32,5 млн копій, що також стало рекордом.

Стандартна версія гри коштує $80, а розширене видання з додатковими транспортними засобами, зброєю, одягом та іншими внутрішньоігровими предметами — $100. Версія для персональних комп’ютерів і онлайн-компонент мають вийти пізніше.

Grand Theft Auto VI стала першою повністю новою частиною серії за 13 років. Події гри розгортаються у Вайс-Сіті — вигаданому аналогу Маямі. Розробкою понад вісім років займалася студія Rockstar Games, яка нині налічує понад 4700 співробітників.

Гра отримала рекордно високі оцінки критиків. Bloomberg назвав її “шедевром”.

Аналітики очікують, що GTA VI забезпечуватиме Take-Two прибутки протягом багатьох років.

“Це нова платформа, на основі якої Rockstar зможе створювати нові ігри та розвивати їх із дуже високим рівнем деталізації. Це має приносити користь Take-Two ще багато років”, — заявила аналітикиня Wedbush Securities Алісія Різ в ефірі Bloomberg TV.

Вихід GTA VI перетворився на масштабну культурну подію. Take-Two провела велику рекламну кампанію в Маямі, а баскетбольний клуб Miami Heat присвятив грі оформлення своєї арени під час матчу в середу. Rockstar і PlayStation також запланували концерт у місті на суботу.

Популярні блогери проводять багатогодинні трансляції проходження GTA VI на Twitch і YouTube. Чимало шанувальників навіть взяли вихідний у четвер, щоб присвятити день новій грі.

Для порівняння, попередня частина серії Grand Theft Auto V після виходу у 2013 році принесла $800 млн за першу добу, а за три дні її продажі сягнули $1 млрд.

На тлі повідомлень про успіх GTA VI акції Take-Two у п’ятницю завершили торги зростанням трохи менш ніж на 1%, попри загальне падіння акцій технологічних компаній.