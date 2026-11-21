У ніч на 21 листопада російські війська завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині, пошкодивши ділянку автомобільної дороги державного значення. Рух транспорту через дамбу тимчасово перекрито, для водіїв організовують об’їзд.

Як повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, ракетний удар стався 21 листопада 2026 року близько 01:00.

Внаслідок атаки пошкоджено ділянку автомобільної дороги державного значення Т-21-11 Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук у районі кілометра 24+335, де розташована Печенізька дамба.

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Наразі проїзд дамбою неможливий.

Для водіїв організовують альтернативний маршрут об’їзду:

Чугуїв — Коробочкине — Леб’яже — Базаліївка — Приморське.

У Службі відновлення закликали водіїв враховувати обмеження під час планування поїздок, бути уважними та дотримуватися вимог дорожніх знаків.