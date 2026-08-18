У Печенігах кількість постраждалих зросла до 17, загиблих ідентифікуватимуть за ДНК

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Печенігах Харківської області зросла до 17 людей. Раніше повідомлялося про 10 загиблих і 8 постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

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Як повідомляє Суспільне, двох поранених доправляють до лікарні в Харкові. Чоловік отримав опіки, жінка — акубаротравму. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

За словами Синєгубова, для встановлення особ загиблих знадобиться експертиза ДНК. Він зазначив, що зона руйнувань у Печенігах велика, на місці продовжують працювати екстрені служби.

Керівник Печенізької громади Олександр Гусаров повідомив, що селище атакували дві «Бандеролі». Удари припали на центральну частину Печеніг, де розташовані кафе, пошта та магазини.

За його словами, місця влучань розташовані приблизно за 50 метрів одне від одного, один з ударів припав по кафе.

«Загиблі — покупці, продавці. Люди, які були поруч, переміщувалися. “Бандеролі” у нас не вперше», — сказав Гусаров.

Печеніги атакували двома «Бандеролями»: кількість постраждалих зросла до 17 / Фото: Офіс президента

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби. Розбір завалів триває, тому дані щодо загиблих і постраждалих ще можуть змінюватися.