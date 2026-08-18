У Херсоні боєприпас із російського дрона впав у ліжечко, де спала дворічна дитина

У Херсоні вночі 18 серпня російський безпілотник атакував приватний будинок у Центральному районі міста. Боєприпас із дрона залетів через вікно до кімнати та впав у дитяче ліжечко, де спав дворічний хлопчик.

Про це повідомила поліція Херсонської області.

Дитина дивом не постраждала. Мати разом із сином одразу вирушила до розташованої неподалік лікарні. Загрози їхньому життю немає.

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Поліцейські спільно з волонтерами організовують евакуацію родини до іншого міста.

Правоохоронці також вилучили боєприпас із дитячого ліжечка та задокументували наслідки атаки.

У Херсоні заряд від РПГ після атаки дрона впав у ліжечко дворічного хлопчика / Фото: Нацполіція

У поліції зазначили, що протягом ночі російські війська здійснили в Херсоні кілька атак ударними дронами різних типів, та вкотре закликали родини з дітьми евакуюватися з територій, які систематично зазнають російських ударів.