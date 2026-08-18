Понад 140 атак на Нікопольщину за добу: на Дніпропетровщині є жертва та поранені

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Під ударами перебували п’ять районів області.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

У Павлоградському районі внаслідок атаки ударними безпілотниками по Богданівській громаді загинула людина, ще одна була поранена. Також пошкоджено підприємство.

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На Нікопольщині 17 серпня російські війська здійснили понад 140 атак на Нікополь, Марганець та населені пункти Червоногригорівської, Марганецької та Покровської сільської громад. Для ударів застосовували дрони, БпЛА та артилерію.

Після 20:00 FPV-дрон влучив у п’ятиповерховий будинок в одному зі спальних районів Нікополя. Внаслідок удару загорілися кілька квартир, а 19-річна дівчина отримала акубаротравму.

Протягом дня на Нікопольщині також були пошкоджені об’єкти інфраструктури, навчальні заклади, підприємства, приватні та багатоквартирні житлові будинки, вантажний автомобіль та інший цивільний транспорт. До поліції надійшло понад 170 повідомлень про обстріли.

У Синельниківському районі через російські атаки на цивільну інфраструктуру пошкоджено приватні домоволодіння.

На Криворіжжі російські війська протягом 17 серпня атакували безпілотниками місто та Зеленодольську громаду. Пошкоджено промислове підприємство та інфраструктуру, постраждалих немає.

У Кам’янському внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено підприємства та автомобіль.