СБУ затримала на Харківщині агента РФ, який зареєстрував для ворога 27 Starlink

Військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента РФ, який, за даними слідства, на замовлення російських спецслужб займався верифікацією систем Starlink.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, чоловік зареєстрував у прифронтовому Ізюмі 27 терміналів супутникового зв’язку. У СБУ зазначили, що російські війська планували використовувати ці пристрої для координації штурмових підрозділів і дронових ударів по Харківській області.

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Співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем проживання в Ізюмі.

За даними слідства, завдання РФ виконував безробітний переселенець із тимчасово окупованого міста Хрустальний, колишнього Красного Луча, на Луганщині. Після переїзду до Ізюма він нібито потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку «легких» заробітків в Instagram.

В обмін на гроші чоловік спочатку оформив станцію Starlink на себе та передав її реквізити куратору, який перебував на тимчасово окупованій території на сході України.

Згодом, за даними СБУ, російський спецслужбіст доручив йому верифікувати більше супутникового обладнання. Для цього підозрюваний залучав місцевих жителів.

Також слідство встановило, що чоловік мав відстежувати координати Сил оборони, по яких російські війська готували удари.

Після виконання всіх завдань він розраховував на «евакуацію» до тимчасово окупованої частини Луганської області.

Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон, який, за даними СБУ, містив докази його роботи на користь РФ.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.