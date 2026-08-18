Рятувальники показали фото наслідків удару по Печенігах

СБУ затримала на Харківщині агента РФ, який зареєстрував для ворога 27 Starlink

У Херсоні боєприпас із російського дрона впав у ліжечко, де спала дворічна дитина

У Печенігах кількість постраждалих зросла до 17, загиблих ідентифікуватимуть за ДНК

Розбещував та ґвалтував вихованок понад 30 років: на Полтавщині підозрюють керівника танцювального ансамблю

За даними ДСНС, на місці влучання двох російських ракет виникли пожежі в кафе, господарській споруді та гаражі на території приватного домоволодіння.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій .