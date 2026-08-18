Рятувальники показали фото наслідків удару по Печенігах

У селищі Печеніги Харківської області внаслідок російського авіаудару загинули 10 людей, ще 17 постраждали.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, на місці влучання двох російських ракет виникли пожежі в кафе, господарській споруді та гаражі на території приватного домоволодіння.
Також внаслідок удару пошкоджено поштове відділення, магазини, приватні житлові будинки та автомобілі.
Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.
Наразі на місці обстрілу тривають аварійно-рятувальні роботи.