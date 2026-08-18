        Події

        Рятувальники показали фото наслідків удару по Печенігах

        Віктор Алєксєєв
        18 Серпня 2026 11:57
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        У селищі Печеніги Харківської області внаслідок російського авіаудару загинули 10 людей, ще 17 постраждали.

        Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

        За даними ДСНС, на місці влучання двох російських ракет виникли пожежі в кафе, господарській споруді та гаражі на території приватного домоволодіння.

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        Також внаслідок удару пошкоджено поштове відділення, магазини, приватні житлові будинки та автомобілі.

        Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.

        Наразі на місці обстрілу тривають аварійно-рятувальні роботи.

        У Печенігах дві російські ракети влучили в район кафе та приватної забудови / Фото: ДСНС

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