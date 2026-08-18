Жителям Тайваню знову роздадуть гроші

Президент Тайваню Лай Цінде оголосив про плани наступного року виплатити жителям, які матимуть на це право, по 10 тисяч тайванських доларів, або близько 314 доларів США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лай пояснив рішення стрімким зростанням економіки Тайваню на тлі глобального попиту на продукцію, пов’язану зі штучним інтелектом.

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Президент зробив заяву напередодні представлення урядом бюджетного плану. За його словами, бюджет на наступний рік має зберігати фінансову дисципліну та водночас враховувати потреби національної безпеки, економічного розвитку і соціальних видатків.

У другому кварталі економіка Тайваню зросла на 12,9%. Країна також рухається до найшвидшого річного зростання за останні чотири десятиліття завдяки масштабним інвестиціям у провідну напівпровідникову галузь.

Це збільшило доходи бюджету та сприяло зростанню фондового ринку майже на 60% від початку року. Водночас багато з приблизно 23 мільйонів жителів Тайваню вважають, що не відчувають переваг економічного підйому.

«Уряд не лише зосереджуватиметься на технологічній галузі, а й дбатиме про кожну сім’ю, яка намагається заробляти на життя», — заявив Лай, визнавши нерівномірність розвитку різних секторів економіки.

Тайвань уже виплачував жителям по 10 тисяч тайванських доларів у 2025 році, коли економіка зросла на 8,8%. Опозиційний Гоміндан закликав провести ще один раунд виплат напередодні місцевих виборів у листопаді.

Лай також підтвердив, що уряд планує передбачити у 2027 році 1,12 трлн тайванських доларів на оборону.

Бюджетні дискусії, однак, можуть бути складними для правлячої Демократичної прогресивної партії, яка поступається за кількістю депутатів у парламенті Гоміндану та його союзникам.

Статистичне відомство Тайваню підвищило прогноз економічного зростання на цей рік до 11,1%, що може стати найкращим результатом за 39 років. На 2027 рік прогнозується зростання на 6% завдяки глобальному попиту на продукцію, пов’язану зі штучним інтелектом.